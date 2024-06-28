Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Досудебный трибунал Международного уголовного суда отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

По данным газеты, отсрочка последовала после того, как Великобритания подала заявление «amicus curiae» («друга суда») против юрисдикции МУС по этому вопросу.

Согласно статье после решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Ранее палата представителей США поддержала санкции против МУС из-за того, что суд угрожает арестом главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху.