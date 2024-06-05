Палата представителей США поддержала санкции против МУС

Законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), который угрожает арестом главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, встретил поддержку в палате представителей США.

Как сообщает РИА Новости, за принятие законопроекта высказались 247 конгрессменов, 155 проголосовали против.

Законопроектом предлагается применять имущественные и визовые рестрикции в отношении лиц, которые участвуют в «любых попытках расследования, ареста, задержания или преследования любого охраняемого лица в США или союзных странах».

Ранее законопроект о санкциях против МУС поддержал комитет конгресса США. За принятие инициативы проголосовали девять членов комитета, трое высказались против.