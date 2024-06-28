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Инвестор Роджерс: США ждёт спад фондового рынка из-за затяжного подъёма и госдолга

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США ждёт «очень плохой» период снижения фондового рынка, в том числе, из-за самого высокого уровня госдолга в американской истории.

Об этом в интервью РИА Новости заявил американский инвестор Джим Роджерс.

По его словам, американский госдолг уже достиг высочайшего уровня за всю историю страны.

«У нас никогда не было настолько гигантского долга в нашей истории. Поэтому следующий медвежий рынок будет, серьёзно, очень плохим», — отметил инвестор.

Медвежий рынок — период спада фондового рынка.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит.

Также экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс ранее предрёк США финансовую катастрофу в 2025 году из-за большого госдолга.

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