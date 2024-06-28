Инвестор Роджерс: США ждёт спад фондового рынка из-за затяжного подъёма и госдолга
Об этом в интервью РИА Новости заявил американский инвестор Джим Роджерс.
По его словам, американский госдолг уже достиг высочайшего уровня за всю историю страны.
«У нас никогда не было настолько гигантского долга в нашей истории. Поэтому следующий медвежий рынок будет, серьёзно, очень плохим», — отметил инвестор.
Медвежий рынок — период спада фондового рынка.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит.
Также экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс ранее предрёк США финансовую катастрофу в 2025 году из-за большого госдолга.