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МВФ: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит

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США будет политически трудно снизить бюджетный дефицит и госдолг, но сейчас подходящее время для начала работы над этим, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
МВФ: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит
  • Gettyimages.ru
  • © Selcuk Acar/Anadolu Agency

«Не только в США, но и в Европе и других странах, включая развивающиеся экономики, принимать меры для создания фискального пространства в будущем сложно, политически трудно», — цитирует её РИА Новости.

По словам Георгиевой, сейчас хорошее время для того, чтобы реализовать эти цели и подготовиться к угрозам в будущем.

Экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс ранее предрёк США финансовую катастрофу в 2025 году из-за большого госдолга.

Американский предприниматель Илон Маск спрогнозировал конец доллара, если США не разберутся с госдолгом.

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