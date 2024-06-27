МВФ: США будет политически трудно снизить госдолг и бюджетный дефицит
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«Не только в США, но и в Европе и других странах, включая развивающиеся экономики, принимать меры для создания фискального пространства в будущем сложно, политически трудно», — цитирует её РИА Новости.
По словам Георгиевой, сейчас хорошее время для того, чтобы реализовать эти цели и подготовиться к угрозам в будущем.
Экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс ранее предрёк США финансовую катастрофу в 2025 году из-за большого госдолга.
Американский предприниматель Илон Маск спрогнозировал конец доллара, если США не разберутся с госдолгом.