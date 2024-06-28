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Саммит ЕС пригрозил Грузии приостановкой процесса приёма в ЕС из-за закона об иноагентах

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Саммит Евросоюза пригрозил Грузии приостановкой процесса приёма в ЕС за закон об иноагентах.

Об этом информирует ТАСС.

«Евросоюз призывает грузинские власти прояснить свои намерения и развернуть текущий курс действий, который разрушает путь Грузии в ЕС и фактически ведёт к остановке процесса вступления», — говорится в заявлении.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может «закрыть дверь» для Грузии, если власти страны не поменяют свой политический курс.

Также сообщалось, что в ЕС обсудят возможные ограничения против Грузии из-за закона об иноагентах.

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