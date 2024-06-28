Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Лебедева находилась в международном розыске с сентября 2020 года.
Также сообщалось об экстрадиции её предполагаемого сообщника Дениса Асфандьярова.
По версии следствия, в сговоре с Лебедевой он подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов.
В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.
Получив предоплату, фигуранты скрылись.
В 2020 году Асфандьярова объявили в международный розыск.
Ранее стало известно, что похитившего 25 млн рублей россиянина экстрадировали из Сербии.