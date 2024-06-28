Бразилия выдала России обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей

Россиянка Вероника Лебедева, обвиняемая в мошенничестве в сфере строительства более чем на 67 млн руб., экстрадирована из Бразилии в Россию.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Лебедева находилась в международном розыске с сентября 2020 года.

Также сообщалось об экстрадиции её предполагаемого сообщника Дениса Асфандьярова.

По версии следствия, в сговоре с Лебедевой он подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им строительно-отделочных материалов.

В обмен поставщик получил право собственности на 29 квартир в строящемся жилом комплексе в Казани.

Получив предоплату, фигуранты скрылись.

В 2020 году Асфандьярова объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что похитившего 25 млн рублей россиянина экстрадировали из Сербии.