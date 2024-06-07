Бразилия выдала России объявленного в международный розыск гражданина

Дениса Асфандьярова, объявленного в международный розыск в связи с мошенничеством, экстрадировали из Бразилии в Россию.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Федеративной Республики Бразилия экстрадирован россиянин Денис Асфандьяров», — заявила Волк.

По имеющимся данным, в 2017—2018 годах мужчина был коммерческим директором ООО. Злоумышленник подписал с двумя строительными фирмами контракты на поставку им материалов. В обмен он получил право собственности на 29 квартир в строящемся ЖК в Казани.

Получив предоплату, фигурант не выполнил обязательства и вскоре после возбуждения уголовного дела скрылся за пределами России. Материальный ущерб от его действий составил более 67 млн рублей.

В 2020 году Асфандьярова объявили в международный розыск.

В 2023 году благодаря каналам Интерпола мужчину задержали в Бразилии. 7 июня фигуранта передали представителям российских правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что похитившего 25 млн рублей россиянина экстрадировали из Сербии.