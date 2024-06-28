Проект о проверке знания русского у детей мигрантов перед школой внесут в ГД
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что поступающие в образовательные организации иностранные граждане будут проходить собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком.
Порядок проведения таких собеседований предлагается утверждать Министерству просвещения.
Ранее Рособрнадзор высказался о требованиях для мигрантов по русскому языку.
Также сообщалось, что Рособрнадзору предлагают разрешить отзывать у мигрантов сертификаты по русскому.