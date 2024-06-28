Проект о проверке знания русского у детей мигрантов перед школой внесут в ГД

Законопроект, согласно которому детей иностранцев, у которых нет российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приёмом в школы, внесут в Госдуму 28 июня.

Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что поступающие в образовательные организации иностранные граждане будут проходить собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком. Порядок проведения таких собеседований предлагается утверждать Министерству просвещения. Ранее Рособрнадзор высказался о требованиях для мигрантов по русскому языку. Также сообщалось, что Рособрнадзору предлагают разрешить отзывать у мигрантов сертификаты по русскому.