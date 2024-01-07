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World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования.
World Athletics не стала сокращать представительство россиян в пуле допинг-тестирования
  • Gettyimages.ru

Об этом ТАСС сообщили в World Athletics.

В пуле находятся 40 россиян.

Одними из них являются Анжелика Сидорова, Полина Кнороз (прыжки с шестом), Мария Ласицкене, Данил Лысенко (прыжки в высоту), Кристина Макаренко (бег).

Спортсмены обязаны своевременно вносить информацию о своём местонахождении в систему контроля ADAMS.

Напомним, что World Athletics продлила отстранение легкоатлетов из России из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024.

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