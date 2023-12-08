World Athletics: российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024
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«Позиция World Athletics по допуску российских легкоатлетов не изменилась», — приводит слова Коу пресс-служба организации.
По его словам, решение было поддержано на Олимпийском саммите и оно останется прежним.
«У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть чёткая позиция, которая не изменилась», — добавил Коу.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что МОК слишком затянул с принятием решения по допуску россиян.