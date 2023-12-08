World Athletics: российские легкоатлеты пропустят Олимпиаду-2024

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что россияне не примут участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Позиция World Athletics по допуску российских легкоатлетов не изменилась», — приводит слова Коу пресс-служба организации.

По его словам, решение было поддержано на Олимпийском саммите и оно останется прежним.

«У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть чёткая позиция, которая не изменилась», — добавил Коу.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов до Олимпиады в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также все спортсмены без исключения будут обязаны подписать обновлённые условия участия в ОИ, в том числе «миротворческую миссию олимпийского движения».

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что МОК слишком затянул с принятием решения по допуску россиян.