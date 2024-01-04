Тарпищев — о травме Карацева: повреждение оказалось несерьёзным

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил надежду на то, что Аслан Карацев быстро залечит повреждение.

«Повреждение оказалось несерьёзным. Нужно время, чтобы восстановиться. Точный диагноз не назову, но знаю, что вероятен надрыв связок. Аслан чувствует себя хорошо, но точных сроков восстановления пока нет», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

30-летний российский теннисист получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером на турнире в Брисбене. Карацев снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

Ранее сообщалось, что Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Канберре.