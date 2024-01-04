Тарпищев — о травме Карацева: повреждение оказалось несерьёзным
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«Повреждение оказалось несерьёзным. Нужно время, чтобы восстановиться. Точный диагноз не назову, но знаю, что вероятен надрыв связок. Аслан чувствует себя хорошо, но точных сроков восстановления пока нет», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».
30-летний российский теннисист получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером на турнире в Брисбене. Карацев снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).
Ранее сообщалось, что Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Канберре.