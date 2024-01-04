RT в Telegram
Подпишись

Тарпищев — о травме Карацева: повреждение оказалось несерьёзным

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил надежду на то, что Аслан Карацев быстро залечит повреждение.
Тарпищев — о травме Карацева: повреждение оказалось несерьёзным
  • Gettyimages.ru
  • © Koji Watanabe

«Повреждение оказалось несерьёзным. Нужно время, чтобы восстановиться. Точный диагноз не назову, но знаю, что вероятен надрыв связок. Аслан чувствует себя хорошо, но точных сроков восстановления пока нет», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

30-летний российский теннисист получил травму в матче с австралийцем Джэйсоном Каблером на турнире в Брисбене. Карацев снялся в начале третьего сета после проигранной первой и выигранной второй партии — 4:6, 7:6 (7:4).

Ранее сообщалось, что Эрика Андреева вышла во второй круг теннисного турнира в Канберре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить