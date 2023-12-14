Карасёв заработал более 3 млн рублей в первой части сезона-2023/24
- РИА Новости
Как сообщает Metaratings, в исследовании учитывались гонорары арбитров от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), выплаты за игры Кубка России, Суперкубка России, встреч Первой лиги, а также положенные им оклады.
По данным источника, в нынешнем сезоне среди российских судей больше всех заработал Сергей Карасёв — 3,16 млн рублей.
Второе место занял Павел Кукуян (2,97 млн рублей), третье — Алексей Сухой (2,95 млн).
В РПЛ Карасёв и Кукуян заработали одинаково — 2,155 млн.
Ранее сообщалось, что Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России.