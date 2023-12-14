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Карасёв заработал более 3 млн рублей в первой части сезона-2023/24

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Стали известны доходы российских футбольных судей в первой части сезона-2023/24.
Карасёв заработал более 3 млн рублей в первой части сезона-2023/24
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, в исследовании учитывались гонорары арбитров от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), выплаты за игры Кубка России, Суперкубка России, встреч Первой лиги, а также положенные им оклады.

По данным источника, в нынешнем сезоне среди российских судей больше всех заработал Сергей Карасёв — 3,16 млн рублей.

Второе место занял Павел Кукуян (2,97 млн рублей), третье — Алексей Сухой (2,95 млн).

В РПЛ Карасёв и Кукуян заработали одинаково — 2,155 млн.

Ранее сообщалось, что Карасёв рассудит Матч звёзд Кубка России.

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