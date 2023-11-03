Президент ФТАР не уверен, что Олимпиада 2024 года состоится

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов предположил, что, возможно, летняя Олимпиада 2024 года может быть отменена.

«Возникает вопрос, будет ли она вообще. И какой она будет, если будет? Но будут приложены все усилия, чтобы она состоялась. В каком-то формате она, возможно, всё-таки будет, если не помешают какие-то природные или военные катаклизмы», — цитирует Агапитова «Матч ТВ».

При этом глава ФТАР подчеркнул, что его ответ «будет сравним с гаданием на кофейной гуще».

«Этот вопрос не совсем моего статуса», — добавил Агапитов.

Игры-2024 должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа. Организаторы Олимпиады в ходе подготовки постоянно сталкиваются с разными проблемами. По-прежнему не решён окончательный вопрос по допуску россиян.

1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам из-за ситуации на Ближнем Востоке. Позиция МОК вызвала неоднозначную реакцию в мусульманском мире.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Лавров считает, что МОК показал свою несостоятельность и ангажированность.