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Президент ФТАР не уверен, что Олимпиада 2024 года состоится

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Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов предположил, что, возможно, летняя Олимпиада 2024 года может быть отменена.
Президент ФТАР не уверен, что Олимпиада 2024 года состоится
  • AP
  • © Aurelien Morissard

«Возникает вопрос, будет ли она вообще. И какой она будет, если будет? Но будут приложены все усилия, чтобы она состоялась. В каком-то формате она, возможно, всё-таки будет, если не помешают какие-то природные или военные катаклизмы», — цитирует Агапитова «Матч ТВ».

При этом глава ФТАР подчеркнул, что его ответ «будет сравним с гаданием на кофейной гуще».

«Этот вопрос не совсем моего статуса», — добавил Агапитов.

Игры-2024 должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа. Организаторы Олимпиады в ходе подготовки постоянно сталкиваются с разными проблемами. По-прежнему не решён окончательный вопрос по допуску россиян. 

1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам из-за ситуации на Ближнем Востоке. Позиция МОК вызвала неоднозначную реакцию в мусульманском мире.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Лавров считает, что МОК показал свою несостоятельность и ангажированность.

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