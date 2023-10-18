Неймар получил разрыв крестообразной связки колена в матче за сборную Бразилии
Как сообщается в официальном аккаунте «Аль-Хиляля», футболист выбыл из строя из-за разрыва крестообразной связки колена. Неймару предстоит в ближайшее время перенести операцию.
Встреча в Монтевидео на стадионе «Сентенарио» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, бразильская команда потерпела первое поражение в отборочном турнире ЧМ.
Ранее Месси оформил дубль в победном матче с Перу в отборе на ЧМ-2026.