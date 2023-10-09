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Агент Клюев: Карпукас может вернуться в строй после паузы на игры сборных

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Александр Клюев, агент футболиста московского «Локомотива» и сборной России Артёма Карпукаса, сообщил, что игрок может вернуться в строй после перерыва на матчи национальных команд.
Агент Клюев: Карпукас может вернуться в строй после паузы на игры сборных
  • РИА Новости

«Будем надеяться, что Артём будет готов сыграть после перерыва на матчи сборных», — цитирует Клюева РИА Новости. 

9 октября старший врач сборной России по футболу Владимир Хайтин сообщил, что полузащитники железнодорожников Максим Глушенков и Карпукас не сыграют в товарищеских матчах с командами Камеруна и Кении. У Глушенкова наблюдался мышечный дискомфорт.

12 октября подопечные Валерия Карпина сыграют в Москве с Камеруном, а 16-го числа — в Турции с Кенией.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что ждёт интересного противостояния в товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

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