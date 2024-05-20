Press TV: местонахождение вертолёта Раиси обнаружено

Местонахождение вертолёта иранского президента Ибрагима Раиси обнаружено.

Об этом информирует Press TV, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, спасатели приближаются к месту происшествия.

Ранее аналитик Али Реда Хоссейни заявил RT, что добраться до места крушения вертолёта президента Ирана Раиси будет трудно из-за плотного лесного массива.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.