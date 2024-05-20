Танкисты группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском участке
Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» огнём прямой наводки поразили опорный пункт ВСУ, обеспечив наступательные действия штурмовых групп на Авдеевском направлении.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что противник во время танкового удара ВС России находился на расстоянии порядка 800 м.
Ранее ВС России продвинулись на полтора километра в сторону Гуляйполя.
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