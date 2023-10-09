Джикия считает сборную Камеруна сильным соперником

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия ждёт интересного противостояния в товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

«Согласен, что Камерун — самый сильный соперник для нас после отстранения. Хорошая команда. Играем в Москве, приходите поддержать», — цитирует Джикию ТАСС.

Встреча пройдёт 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игра начнётся в 19:00. Джикия был вызван на учебно-тренировочный сбор национальной команды.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Гаэль Ондуа заявил, что всегда мечтал, чтобы Россия и Камерун сыграли друг с другом.





