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Bobsoccer: Роша не собирается покидать ЦСКА в зимнее трансферное окно

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша не собирается покидать команду в зимнее трансферное окно.
Bobsoccer: Роша не собирается покидать ЦСКА в зимнее трансферное окно
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Точно могу сказать, потому что знаю это наверняка, Роша абсолютно счастлив в ЦСКА и не собирается никуда уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом даже речи не идёт», — сообщил обозреватель Bobsoccer.

В текущем сезоне Роша сыграл в 13 матчах за команду и сделал одну результативную передачу.

Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

Ранее агент Роши заявил, что футболист будет рад покинуть команду зимой.

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