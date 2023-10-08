Bobsoccer: Роша не собирается покидать ЦСКА в зимнее трансферное окно
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«Точно могу сказать, потому что знаю это наверняка, Роша абсолютно счастлив в ЦСКА и не собирается никуда уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом даже речи не идёт», — сообщил обозреватель Bobsoccer.
В текущем сезоне Роша сыграл в 13 матчах за команду и сделал одну результативную передачу.
Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
Ранее агент Роши заявил, что футболист будет рад покинуть команду зимой.