Тертышный не обговаривал с руководством перспективы на посту тренера «Витязя»

Исполняющий обязанности главного тренера «Витязя» Алексей Тертышный рассказал о своих мыслях на посту исполняющего обязанности главного тренера подмосковной команды.

«Пока ничего в этом плане не обговаривалось, потому что это быстро всё произошло и времени на обсуждение не было. Надо было готовиться к следующей игре», — цитирует Тертышного ТАСС.

По его словам, капитан «Витязя» Владимир Галузин снова получил повреждение. Скотт Уилсон должен восстановиться к выездному турне.

«Что касается Владислава Цицюры и Виталия Попова, то их мы в ближайшее время пока не увидим», — добавил Тертышный.

Александр Завьялов подал в отставку с поста главного тренера 3 октября.

«Витязь» в девятью очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что московской команде прежде всего следует наладить игру в обороне, чтобы начать стабильно набирать очки в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).