Кафельников считает Алькараса фаворитом полуфинала US Open с Медведевым
«Матч будет, безусловно, интересный. Но Алькарас защищает титул, он прошлогодний чемпион. В Нью Йорке он играет так же хорошо, как Даниил, если не лучше, так что Алькарас — безусловный фаворит этого матча», — цитирует Кафельникова Газета.ru.
Он дал понять, что хотелось бы «хорошей, интригующей игры, чтобы не было три сета в одну сторону».
«Надеюсь, Даниил даст бой и мы все получим удовольствие от матча», — добавил Кафельников.
Счет личных встреч между Алькарасом и Медведевым — 2:1 в пользу испанца. Игра 1/2 финала между теннисистами пройдет 8 сентября.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева и Алькараса в полуфинале US Open.