Кафельников считает Алькараса фаворитом полуфинала US Open с Медведевым

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников заявил, что Даниилу Медведеву будет очень сложно переиграть Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Открытого чемпионата США 2023 года.

«Матч будет, безусловно, интересный. Но Алькарас защищает титул, он прошлогодний чемпион. В Нью Йорке он играет так же хорошо, как Даниил, если не лучше, так что Алькарас — безусловный фаворит этого матча», — цитирует Кафельникова Газета.ru.

Он дал понять, что хотелось бы «хорошей, интригующей игры, чтобы не было три сета в одну сторону».

«Надеюсь, Даниил даст бой и мы все получим удовольствие от матча», — добавил Кафельников.

Счет личных встреч между Алькарасом и Медведевым — 2:1 в пользу испанца. Игра 1/2 финала между теннисистами пройдет 8 сентября.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Медведева и Алькараса в полуфинале US Open.