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Федерер: надеюсь, что Джокович повторит мой рекорд по числу титулов Уимблдона

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер пожелал сербу Новаку Джоковичу повторить его рекорд по числу побед на Уимблдоне.
Федерер: надеюсь, что Джокович повторит мой рекорд по числу титулов Уимблдона
  • Gettyimages.ru

«Было бы здорово, если бы он повторил мой рекорд. Я искренне надеюсь, что он это сделает, потому что он вносит свой вклад в историю тенниса. Когда Новак выиграл 23-й турнир Большого шлема, это было невероятно», — цитирует Федерера CNN Sports.

Швейцарец является рекордсменом по числу побед на Открытом чемпионате Великобритании. На его счету восемь трофеев. Джокович пока выиграл Уимблдон семь раз.

5 июля серб уверенно вышел в третий круг турнира, обыграв Джордана Томпсона.

Ранее Джокович рассказал, нервничал ли он в первом круге Уимблдона.

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