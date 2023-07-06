Федерер: надеюсь, что Джокович повторит мой рекорд по числу титулов Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пожелал сербу Новаку Джоковичу повторить его рекорд по числу побед на Уимблдоне.

«Было бы здорово, если бы он повторил мой рекорд. Я искренне надеюсь, что он это сделает, потому что он вносит свой вклад в историю тенниса. Когда Новак выиграл 23-й турнир Большого шлема, это было невероятно», — цитирует Федерера CNN Sports.

Швейцарец является рекордсменом по числу побед на Открытом чемпионате Великобритании. На его счету восемь трофеев. Джокович пока выиграл Уимблдон семь раз.

5 июля серб уверенно вышел в третий круг турнира, обыграв Джордана Томпсона.

Ранее Джокович рассказал, нервничал ли он в первом круге Уимблдона.