Федерер: надеюсь, что Джокович повторит мой рекорд по числу титулов Уимблдона
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«Было бы здорово, если бы он повторил мой рекорд. Я искренне надеюсь, что он это сделает, потому что он вносит свой вклад в историю тенниса. Когда Новак выиграл 23-й турнир Большого шлема, это было невероятно», — цитирует Федерера CNN Sports.
Швейцарец является рекордсменом по числу побед на Открытом чемпионате Великобритании. На его счету восемь трофеев. Джокович пока выиграл Уимблдон семь раз.
5 июля серб уверенно вышел в третий круг турнира, обыграв Джордана Томпсона.
Ранее Джокович рассказал, нервничал ли он в первом круге Уимблдона.