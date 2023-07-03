Джокович: не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, нервничал ли в первом круге Уимблдона.

«Нервы всегда играют, потому что ты играешь перед полным стадионом на одном из самых важных турниров в мире. Каким бы опытным я ни был, нервы всё равно чувствуются. Не помню, когда последний раз играл официальный матч и не нервничал», — заявил Джокович на пресс-конференции. 

3 июля серб пробился во второй круг Открытого чемпионата Великобритании. Джокович победил аргентинца Педро Качина со счётом 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа и 14 минут. В следующем круге спортсмен сыграет с австралийцем Джорданом Томпсоном.

Ранее сообщалось, что несколько матчей первого круга Уимблдона прерваны из-за наступления темноты.

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