Еролимпос покинул пост генсека Международной ассоциации бокса

Грек Джордж Еролимпос покинул пост генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA).

Еролимпос занимал посты с сентября 2022 года, исполняющим обязанности назначили британца Криса Робертса, работавшего в должности директора по развитию IBA, сообщается на официальном сайте организации.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее президент IBA Умар Кремлёв встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.