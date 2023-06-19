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Еролимпос покинул пост генсека Международной ассоциации бокса

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Грек Джордж Еролимпос покинул пост генерального секретаря и главного исполнительного директора Международной ассоциации бокса (IBA).
Еролимпос покинул пост генсека Международной ассоциации бокса
  • Gettyimages.ru

Еролимпос занимал посты с сентября 2022 года, исполняющим обязанности назначили британца Криса Робертса, работавшего в должности директора по развитию IBA, сообщается на официальном сайте организации.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. 

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее президент IBA Умар Кремлёв встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

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