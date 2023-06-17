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Кремлёв и президент Венесуэлы Мадуро обсудили этапы развития бокса в стране

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Кремлёв и президент Венесуэлы Мадуро обсудили этапы развития бокса в стране
  • РИА Новости

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро продемонстрировал свою хорошую физическую форму и заряд энергии на победу в любых областях. Мы тоже заряжены на победу. Подробно обсудили этапы развития бокса в Венесуэле, организацию международных соревнований и «Ночь чемпионов», а также создание центра бокса на берегу моря и спортивных баз для тренировки спортсменов в горах на высоте 2 тыс. м. Я также поблагодарил его за поддержку бокса, и мы обговорили, как будем реализовывать концепцию по введению бокса в школьные программы. В общем, мы получили полную братскую поддержку от президента во всех проектах», — заявил Кремлёв журналистам.

В апреле Федерация бокса США (USA Boxing) аннулировала своё членство в IBA. Великобритания и США намерены создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция. 

IBA отправила отчёт о своей деятельности в МОК. Вопрос восстановления статуса ассоциации может быть рассмотрен на исполкоме в конце июня. В докладе также утверждается, то IBA решила все финансовые вопросы организации.

Ранее Кремлёв заявил, что МОК находится на грани совершения серьёзной исторической ошибки для олимпийского движения, если организация лишит IBA признания.

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