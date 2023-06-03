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Евсеев попросил журналиста не умничать на пресс-конференции после матча с «Зенитом»

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Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев в строгом тоне ответил представителю СМИ на пресс-конференции по итогам матча 30-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Евсеев попросил журналиста не умничать на пресс-конференции после матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

Один из журналистов, предваряя вопрос, в шутку отметил, что не имеет иностранных счетов и гражданства. Евсеев перебил его словами: «Умничать не надо, молодой человек, а то нам ещё в Красноярск лететь», сообщает РИА Новости.

«Факел» уступил в Санкт-Петербурге «Зениту» со счётом 0:1. Воронежский клуб с 31 очком финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице и сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ с красноярским «Енисеем».

Ранее сообщалось, что болельщики «Алании» обратятся к Владимиру Путину с просьбой разрешить команде участвовать в стыковых матчах.

   

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