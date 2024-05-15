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Несколько заминированных схронов ВСУ обнаружено в Авдеевке

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Спецслужбы ДНР обнаружили несколько заминированных схронов в Авдеевке, оставленных ВСУ при отступлении.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, в составе тайников оказалось более 30 кг тротила, 222 ручные гранаты, 25 мин различных типов, более 120 гранатомётных выстрелов и более 22 тыс. патронов к стрелковому оружию.

8 мая сообщалось, что в пригороде Авдеевки обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием.

Также поступала информация, что для работы в Авдеевке ВСУ привлекали необученных водителей.

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