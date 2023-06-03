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Болельщики «Алании» обратятся к Путину с просьбой разрешить участие команды в стыковых матчах

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Болельщики «Алании» подготовили письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить владикавказскому клубу право участия в стыковых матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Болельщики «Алании» обратятся к Путину с просьбой разрешить участие команды в стыковых матчах
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, что Российский футбольный союз (РФС) отказал клубу в выдаче лицензии на право выступать в высшем дивизионе чемпионата России, потому что республиканский стадион «Спартак» будет сдан к маю 2024 года.

Несмотря на это, «красно-жёлтые» обеспечили себе третье место по итогам сезона-2022/23 Первой лиги и имеют право сыграть с 14-й командой РПЛ.

После 29 туров чемпионата России на 13-м месте идут «Крылья Советов», на 14-м — «Пари НН». Третье место в Первой лиге занимает «Алания», четвёртое — «Енисей». 

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров перед матчем 30-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» призвал выгнать из петербургского клуба тех игроков, которые сидели на скамейке.

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