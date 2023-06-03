Экс-игрок «Зенита» Угаров призвал выгнать из клуба тех, кто сидел на скамейке

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров перед матчем 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом» призвал выгнать из петербургского клуба тех игроков, которые сидели на скамейке.

«Конечно, у тех игроков, которые провели в сезоне почти все матчи, уже нет нужных эмоций и мотивации. Но есть футболисты, которые сидели на скамейке благополучно все игры и сейчас не могут, грубо говоря, обыграть команду не из верхней части таблицы. И таких игроков, я считаю, надо выгнать. Очень много разговоров — а давайте будем давать шанс одному, другому, третьему, а когда они выходят и играют непонятно как, зачем давать им шанс? Пусть переходят в другой клуб и играют там», — приводит слова Угарова «РБ Спорт».

Встреча сине-бело-голубых с воронежской командой состоится в субботу, 3 июня. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.

После 29 туров РПЛ подопечные Сергея Семака с 67 очками занимают первое место в турнирной таблице. «Факел» набрал 30 очков и располагается на 12-й строчке.

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