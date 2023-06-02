Футболку петербургского ФК «Зенит» отправят в космос
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«В данном случае «Зенит» в очередной раз выиграл чемпионство. Поэтому футболка «Зенита» отправляется в космос, космонавты её покажут...», — цитирует Крикалёва пресс-служба команды с берегов Невы.
При этом он добавил, что у Роскосмоса «много видов спорта, с которыми мы дружим».
«Много проектов, с которыми космонавты имеют дело», — добавил Крикалёв.
«Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул. В 30-м туре сине-бело-голубые на своём поле примут «Факел». Все матчи тура пройдут 3 июня и начнутся в 17:00 мск.
Ранее Борис Игнатьев отреагировал на возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в европейский клуб в летнее трансферное окно.