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Игнатьев считает, что Малком заслужил переход в топ-клуб

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на возможный переход нападающего «Зенита» Малкома в европейский клуб в летнее трансферное окно.

«Малком давно заслужил интерес европейских клубов к своей персоне. Он — мастер и лучший игрок российского чемпионата в этом сезоне. Вопрос только в том, в какую лигу по уровню он может перейти. На него точно есть спрос», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

28 мая Малкома вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Геннадий Орлов заявил, что Малком покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.

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