Игнатьев считает, что Малком заслужил переход в топ-клуб
«Малком давно заслужил интерес европейских клубов к своей персоне. Он — мастер и лучший игрок российского чемпионата в этом сезоне. Вопрос только в том, в какую лигу по уровню он может перейти. На него точно есть спрос», — цитирует Игнатьева Betonmobile.
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».
28 мая Малкома вызвали в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).
Ранее Геннадий Орлов заявил, что Малком покинет «Зенит» в летнее трансферное окно.