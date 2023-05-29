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РФС отклонил апелляцию «Алании» о выдаче лицензии РПЛ

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение отклонить заявление «Алании» о выдаче лицензии для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Как сообщается на официальном сайте РФС, после решения апелляционного комитета владикавказская команда лишилась права выступить в стыковых матчах, её по регламенту заменит «Родина».

Клубы, занимающие третье и четвёртое места в Первой лиге, проведут стыковые матчи за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне с 14-й и 13-й командами РПЛ соответственно. 

После 29 туров чемпионата России на 13-м месте идут «Крылья Советов», на 14-м — «Пари НН». Третье место в Первой лиге занимает «Алания», четвёртое — «Енисей». 

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался об офсайдных линиях в чемпионате России.

 

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