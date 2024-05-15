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Türkiye: Эрдоган провёл экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели, о вероятности попытки госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.

Отмечается, что в стране большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары.

Как передаёт агентство, они обвиняются в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.

Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в США отложен из-за несовпадения его графика с графиком американского лидера Джо Байдена.

Также глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал Эрдогана диктатором.

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