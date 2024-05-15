Türkiye: Эрдоган провёл экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.
Отмечается, что в стране большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары.
Как передаёт агентство, они обвиняются в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.
Ранее сообщалось, что визит Эрдогана в США отложен из-за несовпадения его графика с графиком американского лидера Джо Байдена.
Также глава МИД Израиля Исраэль Кац назвал Эрдогана диктатором.