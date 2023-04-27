Федерация бокса США вышла из IBA

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Руководство Федерации бокса США (USA Boxing) сообщило о выходе из Международной ассоциации бокса (IBA).

«USA Boxing больше не будет являться членом IBA», — сообщает пресс-служба федерации.

Также подчёркивается, что USA Boxing будет добиваться полного признания Международным олимпийским комитетом (МОК) Международной федерации бокса (World Boxing).

13 апреля появилась информация, что Великобритания и США выйдут из Международной боксёрской ассоциации (IBA) для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах.

Ранее Алексей Тищенко заявил, что МОК не стоит поддерживать идею США и Британии по новой боксёрской федерации.

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