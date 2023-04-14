Тищенко: МОК не стоит поддерживать идею США и Британии по новой боксёрской федерации

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко считает, что Международному олимпийскому комитету (МОК) не стоит вставать на сторону США и Великобритании, которые намерены создать альтернативную боксёрскую федерацию.

«Это нехороший знак, это раскол в международном боксе. Ничего хорошего это не сулит. Получится у новой федерации или нет — покажет время», — цитирует Тищенко «Матч ТВ».

По его мнению, руководство IBA планирует адекватно ответить на инициативу Штатов и Британии.

«Будем надеяться, что IBA всё удастся. Мы поддерживаем решения Умара Кремлёва», — сказал Тищенко.

13 апреля появилась информация, что Великобритания и США выйдут из Международной боксёрской ассоциации (IBA) для того, чтобы создать альтернативную федерацию (World Boxing). Позже их поддержали Германия, Нидерланды, Филиппины и Швеция.

Президентом IBA является россиянин Умар Кремлёв. Боксёры из России и Белоруссии были допущены к участию в международных турнирах.

Ранее IBA призвала лишить Европейские игры статуса квалификации к Олимпийским играм.