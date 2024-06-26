Захарова: Москва предостерегает Сеул от поставок Киеву оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона предостерегает власти Южной Кореи от возможных поставок киевским властям летального оружия.

Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.

«Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Москва не намерена безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются киевским властям.

Ранее начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия ВСУ, если Россия передаст КНДР свои современные военные технологии.