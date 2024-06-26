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Захарова: Москва предостерегает Сеул от поставок Киеву оружия

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона предостерегает власти Южной Кореи от возможных поставок киевским властям летального оружия.
Захарова: Москва предостерегает Сеул от поставок Киеву оружия
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.

«Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — отметила она.

Представитель МИД подчеркнула, что Москва не намерена безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются киевским властям.

Ранее начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия ВСУ, если Россия передаст КНДР свои современные военные технологии.

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