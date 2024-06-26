Захарова: Москва предостерегает Сеул от поставок Киеву оружия
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала в ходе брифинга.
«Хотели бы предостеречь Республику Корея от необдуманных шагов, способных привести к необратимым последствиям для российско-южнокорейских отношений», — отметила она.
Представитель МИД подчеркнула, что Москва не намерена безучастно наблюдать за тем, как южнокорейское вооружение и техника передаются киевским властям.
Ранее начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия ВСУ, если Россия передаст КНДР свои современные военные технологии.