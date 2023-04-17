В «Ференцвароше» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Оренбурга» Вере
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«Мы не комментируем слухи. Наш клуб не проявлял интереса к Вере и не делал никаких предложений российскому клубу», — приводит слова пресс-службы венгерской команды Sport24.
В июле 2022 года Лукас Вера присоединился к оренбургскому клубу. В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее президент «Оренбурга» сообщил, что Вера хочет получить российское гражданство.