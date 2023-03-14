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Президент «Оренбурга» сообщил, что аргентинский футболист Вера хочет получить российское гражданство

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о желании аргентинского полузащитника Лукаса Веры получить российский паспорт.
Президент «Оренбурга» сообщил, что аргентинский футболист Вера хочет получить российское гражданство
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Вера хочет оформить российское гражданство. Мы об этом знали. Это личное желание Лукаса. Если у него есть такое твёрдое желание, то мы готовы поддержать его с этим», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

По его словам, клуб готов помочь с юридическими вопросами. Он также подчеркнул, что на данный момент никаких конкретный действий в этом направлении не было.

25-летний хавбек выступал на правах аренды в «Уракане». В 28 матчах он не отметился результативными действиями. В июле 2022 года футболист присоединился к оренбургскому клубу. В текущем сезоне аргентинец провёл 20 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее президент «Оренбурга» назвал катавасией переговоры о выкупе Мансильи у «Расинга».

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