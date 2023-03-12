Президент «Оренбурга» назвал катавасией переговоры о выкупе Мансильи у «Расинга»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о процессе выкупа прав на полузащитника аргентинского «Расинга» Брайана Мансилью.

«Мы работаем над этим. Я уже говорил, что это непростая катавасия, но мы хотели бы выкупить Мансилью и идём к этому», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Арендное соглашение 25-летнего аргентинца действует до конца сезона-2022/23.

Мансилья в текущем сезоне в 17 матчах в составе «Оренбурга» отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Команда Марцела Лички по итогам 19 туров с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее президент «Оренбурга» заявил, что команда попытается завершить сезон в топ-5 РПЛ.