Президент «Оренбурга» заявил, что команда попытается завершить сезон в топ-5 РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказал мнение, что оренбургский клуб по итогам сезона-2022/23 попытается попасть в топ-5 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы первую часть сезона закончили на седьмом месте. Перед командой стоит задача попытаться подняться выше, возможно, заскочить в пятёрку. Считаю, что, если всё будет нормально, такой вариант возможен», — цитирует Еремякина ТАСС.

Игра 19-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Марцела Лички.

«Сочи» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (28) располагается на седьмой позиции. ЦСКА (29) находится на пятой строчке.

Ранее защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о поражении с «Оренбургом».