Узнать больше

Президент «Оренбурга» заявил, что команда попытается завершить сезон в топ-5 РПЛ

Короткая ссылка
Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказал мнение, что оренбургский клуб по итогам сезона-2022/23 попытается попасть в топ-5 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Президент «Оренбурга» заявил, что команда попытается завершить сезон в топ-5 РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы первую часть сезона закончили на седьмом месте. Перед командой стоит задача попытаться подняться выше, возможно, заскочить в пятёрку. Считаю, что, если всё будет нормально, такой вариант возможен», — цитирует Еремякина ТАСС.

Игра 19-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Марцела Лички.

«Сочи» с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (28) располагается на седьмой позиции. ЦСКА (29) находится на пятой строчке.

Ранее защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о поражении с «Оренбургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить