«Боруссия» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче с двумя голами в компенсированное время

«Боруссия» и «Штутгарт» не смогли выявить победителя в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» завершилась со счётом 3:3 (2:0) в пользу команды Эдина Терзича.

В составе жёлто-чёрных мячи забили Себастьен Аллер (26-я минута), Дониэлл Мален (33-я), Джованни Рейна (90 + 3). У «Штутгарта» отличились Тангуй Кулибали (78-я), Йоша Вагноман (84-я), Силас (90 + 7).

«Швабы» после удаления в конце первого тайма Константиноса Мавропаноса (39-я) доигрывали матч в меньшинстве.

«Боруссия» с 57 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Штутгарт» (24) располагается на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Бавария» (59).

Ранее сообщалось, что «Бавария» с минимальным счётом обыграла «Фрайбург» в Бундеслиге.