Веснина назвала Медведева фаворитом в финале «Мастерса» в Майами

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего финала между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Безусловно, Даня является фаворитом в матче. Он выходит уже в пятый финал за три месяца — это, конечно, великолепный результат. Лучшая его форма за то время, что я помню. Он уверен в себе, грамотно и рационально играет, что любо-дорого смотреть», — цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.

Ранее Анна Дмитриева поделилась мыслями о предстоящем финальном матче между Даниилом Медведевым и Янником Синнером.