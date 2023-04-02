Дмитриева — о финале турнира в Майами: Синнер более удобен для Медведева, чем Алькарас

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева поделилась мыслями о предстоящем финальном матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Синнер более удобен для Медведева, чем Алькарас. Янник предпочитает классическую игру, хоть и в очень быстром темпе с глубокими ударами. Такой стиль понятен и хорошо знаком Медведеву», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что в матче многое будет зависеть от состояния российского теннисиста. По её словам, если Медведев будет в форме, то игра сложится интересно.

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.

Ранее сообщалось, как Чесноков оценил шансы Медведева обыграть Синнера в финале турнира в Майами.