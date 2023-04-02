Чесноков оценил шансы Медведева обыграть Синнера в финале турнира в Майами

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков поделился мыслями о предстоящем финальном матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Медведев показал себя с очень хорошей стороны в игре с Хачановым. Мне кажется, он вошёл в игру после этого матча. В финале у Дани больше шансов на победу. Но Синнер мне очень нравится. Последние две недели Янник играет очень здорово», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что российский теннисист не будет допускать большое количество ошибок в матче. По его словам, Медведев провёл хорошую психологическую подготовку.

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.

Ранее Селиваненко поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером.