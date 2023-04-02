Селиваненко поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером
- globallookpress.com
- © IMAGO/mpi04
«Встречаются два игрока, которые являются одними из лидеров современного тура. Это тот поединок, где всё решит игра. Ребята подошли к финалу в прекрасном настроении и отличной форме», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.
1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.
Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.
Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.
Ранее сообщалось, как Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.