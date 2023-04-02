Селиваненко поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами между Медведевым и Синнером

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мыслями о предстоящем финальном матче между российским теннисистом Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером на турнире серии «Мастерс» в Майами.

«Встречаются два игрока, которые являются одними из лидеров современного тура. Это тот поединок, где всё решит игра. Ребята подошли к финалу в прекрасном настроении и отличной форме», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

1 апреля Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Встреча между спортсменами завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Медведев вышел в финал теннисного «Мастерса» в Майами, обыграв соотечественника Карена Хачанова (7:6, 6:3). Игра продолжалась 2 часа 19 минут.

Матч Медведев — Синнер состоится 2 апреля.

Ранее сообщалось, как Медведев прокомментировал допуск российских и белорусских теннисистов к Уимблдону.