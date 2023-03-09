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Чесноков — об отношении украинцев к российским теннисистам: это открытое неуважение

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что украинские теннисисты проявляют неуважение к российским спортсменам в туре.
Чесноков — об отношении украинцев к российским теннисистам: это открытое неуважение
  • Gettyimages.ru
  • © Marc Debnam

«Грачёва играла против украинской теннисистки Костюк, которая не пожала ей руку. Притом что Варвара никак не оскорбляла свою оппонентку, не выражала свою позицию. Не было никаких провокаций со стороны Грачёвой. На мой взгляд, это открытое неуважение к сопернику. Это против правил. Так почему к Костюк не применили санкции? Больше похоже на политику двойных стандартов. А «кодекс поведения» — очередная попытка нас унизить на фоне этих событий», — поделился Чесноков с RT.

Ранее Чесноков заявил, что не стал бы подписывать кодекс поведения для участия в Уимблдоне.

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