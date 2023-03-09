Чесноков не стал бы подписывать кодекс поведения для участия в Уимблдоне
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«Моё мнение по этому вопросу такое. В начале года заключается определённый договор между Уимблдоном и федерациями, где прописаны все аспекты касательно проведения турнира и выступления игроков. Это правило как для всех турниров, так и для игроков. Также игроки читают перед выступлением «Правила ATP», после чего подписывают пункт о том, что они ознакомились с ними. В этом документе указаны аспекты поведения и взаимоотношения теннисистов на турнирах под эгидой ATP, ATF, WTA. И в этих договорах всё конкретно прописано, начиная от «поведения на корте» и заканчивая «поведением во время интервью». Поэтому я не до конца понимаю, зачем нужен этот «кодекс» при существовании договоров. И почему они сделали это не за полгода, а за три месяца. Это больше похоже на провокацию. Если бы я был участником Уимблдона, я бы не подписал этот документ», — заявил Чесноков RT.
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