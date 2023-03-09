Журова — о кодексе поведения на Уимблдоне: хотят сбить настрой у российских теннисистов

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что организаторы Уимблдона потребуют от российских и белорусских теннисистов подписать кодекс поведения для участия в турнире.

«Пока сложно сказать, что будет в этом «кодексе». Предполагать пока можно что угодно, особенно основываясь на вводных данных, которые нам известны на данный момент. Мне кажется, это было сделано специально, чтобы мы на это повелись и активно обсуждали, спрашивали наших спортсменов и таким образом сбивали им настрой перед важным турниром. Поэтому преждевременно его обсуждать мы не можем, потому что документа как такового не существует», — заявила Журова RT.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном участии в Уимблдонском турнире в 2023 году.





