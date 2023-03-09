Медведев заявил, что был бы счастлив сыграть на Уимблдоне в 2023 году

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможном участии в Уимблдонском турнире в 2023 году.

«Это вопрос к организаторам, я ничего не знаю. Буду счастлив, если смогу сыграть на Уимблдоне. Я люблю этот турнир. Если нет, мне придётся остаться дома», — приводит слова Медведева AS.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из-за ситуации на Украине. Организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов лишили Уимблдонский турнир рейтинговых очков.

Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты подпишут кодекс поведения перед стартом Уимблдона.