Узнать больше

Далалоян не исключил возможности участия в международном турнире в Венесуэле

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал информацию о том, что может принять участие в международных соревнованиях в Венесуэле.
Далалоян не исключил возможности участия в международном турнире в Венесуэле
  • globallookpress.com

«Я слышал, что руководство команды ставит туда другой состав — ребят, которым нужно обкатываться на международной арене, чтобы почувствовать конкуренцию там с другими спортсменами, а не только внутри. Мне такого предложения не поступало. Если поступит, то да, я рассмотрю такой вариант», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».

Гимнаст признался, что его первые крупные международные соревнования были в Латинской Америке.

«Я был юношей — 15 или 16 лет. Мы поехали в Бразилию, там проходили мировые игры среди учащихся. В них принимали участие ребята со всех стран. Это было интересно», — добавил Далалоян.

Российских гимнастов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки, который пройдёт в Венесуэле с 21 по 29 апреля.

Ранее Никита Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить