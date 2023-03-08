Далалоян не исключил возможности участия в международном турнире в Венесуэле

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прокомментировал информацию о том, что может принять участие в международных соревнованиях в Венесуэле.

«Я слышал, что руководство команды ставит туда другой состав — ребят, которым нужно обкатываться на международной арене, чтобы почувствовать конкуренцию там с другими спортсменами, а не только внутри. Мне такого предложения не поступало. Если поступит, то да, я рассмотрю такой вариант», — цитирует Далалояна «Матч ТВ».

Гимнаст признался, что его первые крупные международные соревнования были в Латинской Америке.

«Я был юношей — 15 или 16 лет. Мы поехали в Бразилию, там проходили мировые игры среди учащихся. В них принимали участие ребята со всех стран. Это было интересно», — добавил Далалоян.

Российских гимнастов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки, который пройдёт в Венесуэле с 21 по 29 апреля.

Ранее Никита Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024.